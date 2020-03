Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 250320-235: Einbruch in Mobiles WC

Gummersbach (ots)

Daran hätte vor einigen Wochen wohl noch niemand gedacht - Unbekannte sind in den vergangenen Tagen in einen Toilettenwagen auf einem Schotterparkplatz in der Kölner Straße in Niederseßmar eingebrochen. In dem Toilettenwagen hatten es die Diebe nur auf eines abgesehen - Klopapier. Insgesamt 20 Rollen Toilettenpapier entwendeten die Unbekannten.

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Rufnummer 02261 81990 entgegen.

