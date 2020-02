Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Salzgitter

Peine

Wolfenbüttel für den Bereich Salzgitter vom Montag, 10. Februar 2020:

Salzgitter (ots)

Salzgitter: Firmenfahrzeuge aufgebrochen, Werkzeug entwendet

Sonntag, 09.02.2020, 15:00 Uhr, bis Montag, 10.02.2020, 00:45 Uhr

Unbekannte Täter gelangten zwischen Sonntagmittag und Montagfrüh jeweils nach Durchtrennen des Zaunes auf zwei Firmengelände in Salzgitter Watenstedt, Sudeten-straße. Hier wurden insgesamt zwölf auf den Grundstücken abgestellten Transporter angegangen. Teilweise wurde die Heckscheiben der Fahrzeuge zerstört, teilweise wurden die Fahrzeugtüren aufgebrochen. Aus den Fahrzeugen wurde hierin gelagertes Werkzeug entwendet. Zur entstandenen Schadenshöhe können derzeit keine Angaben gemacht werden. Hinweise: 05341 / 1897-0.

Salzgitter: Einbruch in Autowerkstatt, Täter flüchten nach Entdeckung

Sonntag, 09.02.2020, gegen 14:45 Uhr

Unbekannte Täter gelangten am Sonntagnachmittag nach Aufbrechen einer Tür in eine Autowerkstatt in der Neißestraße. Hier hatte ein Mitarbeiter die aufgebrochene Tür entdeckt und bei der Nachschau zwei unbekannte Männer entdeckt, die sofort nach Entdeckung durch ein Fenster in unbekannte Richtung flüchteten. Einer der Unbekannten habe eine schwarze Hautfarbe gehabt. Dieser habe zudem eine rote Jacke mit blauen und weißen Streifen getragen. Durch die Täter war bereits Diebesgut im Wert von mehreren 1000 Euro offenbar zum Abtransport im Eingangsbereich der Werkstatt abgelegt worden. Zur entstandenen Schadenshöhe können keine Angaben gemacht werden. Hinweise: 05341 / 1897-0.

Rückfragen bitte an:

Polizei Salzgitter

Pressestelle/Öffentlichkeitsarbeit

Frank Oppermann

Telefon: 05341/1897-104

E-Mail: pressestelle@pi-sz.polizei.niedersachsen.de

http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell