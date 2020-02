Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Montag, 10. Februar 2020:

Wolfenbüttel (ots)

Schöppenstedt: PKW prallt auf parkende Fahrzeuge

Sonntag, 09.02.2020, gegen 15:00 Uhr

Aus bislang ungeklärter Ursache kam am Sonntagnachmittag ein 24-jähriger Autofahrer mit seinem PKW auf der Braunschweiger Straße in Schöppenstedt von der Fahrbahn ab und stieß gegen einen in einer Parkbucht abgestellten PKW Seat. Durch die Wucht des Aufpralls wurde dieser wiederum gegen einen davor parkenden VW geschoben. An allen drei Fahrzeugen entstand Sachschaden, verletzt wurde niemand. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 4500 Euro geschätzt.

