Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest-Ampen - Wohnungseinbruch an der Werler Landstraße

Soest (ots)

Einbrecher gelangten, zwischen 17:00 Uhr und 20:00 Uhr, am Montagabend in ein Haus an der Werler Landstraße. Sie kletterten zu einem Fenster im ersten Stock und hebelten dieses auf. Im Inneren durchsuchten sie die Räume nach möglichem Diebesgut und verließen das Gebäude durch ein Fenster im Erdgeschoss. Entwendet wurde nach ersten Angaben nichts. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02921-91000 mit der Polizei in Verbindung zu setzen. (wo)

