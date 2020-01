Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Werl - Einbruch durch Terrassentür

Werl (ots)

Am späten Montagnachmittag, zwischen 16:00 Uhr und 17:50 Uhr, brach ein unbekannter Mann in eine Wohnung an der Nordstraße ein. Er hebelte die Terrassentür auf und durchsuchte die Zimmer nach Wertgegenständen. Beim Verlassen der Wohnung wurde er von den zurückkehrenden Bewohnern gesehen, konnte aber flüchten. Der Mann wird wie folgt beschrieben: etwa 170 cm groß, kurze schwarz-graue Haare. Er trug einen schwarzen Pullover und eine dunkle Jeans. Entwendet wurden Bargeld sowie Schmuck und zwei Fotoapparate. Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02922-91000 mit der Polizei in Verbindung zu setzen. (wo)

