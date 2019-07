Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 190708.2 Kiel/ Passade/ Hamburg: Vermisste 14-Jährige wohlbehalten angetroffen

Kiel / Passade / Hamburg (ots)

Folgemeldung zu POL-KI: 190704.5 Die vermisste 14- Jährige ist am 5. Juli gegen 21:15 Uhr wohlbehalten in einem Schnellrestaurant in Kiel angetroffen worden. Aufmerksame Zeugen haben sie erkannt und die Polizei informiert. Das Mädchen wurde der Obhut ihrer Erziehungsberechtigten übergeben.

Wir bedanken uns bei den Medien und der Bevölkerung für die Unterstützung und Mithilfe bei der Suche und bitten darum, die Meldung und das Foto nicht weiter zu verbreiten.

