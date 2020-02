Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressebericht der Polizeiinspektion Salzgitter/ Peine/ Wolfenbüttel für den Bereich Peine vom 10.02.2020

Peine (ots)

Einbrecher entwendeten Schmuck

In der Zeit von Samstag, 11:45 Uhr und Sonntag, 15:40 Uhr, drangen unbekannte Täter gewaltsam in ein Einfamilienhaus in der Hannoverschen Heerstraße ein. Sie entwendeten Schmuck und entfernten sich anschließend unerkannt. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 1.000 Euro.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Peine, Telefon 05171/9990, zu melden.

Einbruch in Einfamilienhaus

Gemeinde Vechelde. Am Sonntag, zwischen 10:15 Uhr und 19:00 Uhr, drangen unbekannte Täter gewaltsam in ein Einfamilienhaus in der Straße "Haselmark" ein. Sie entwendeten Schmuck und entfernten sich unerkannt in unbekannte Richtung. Es entstand ein Schaden in unbekannter Höhe.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Vechelde, Telefon 05302/8043730, zu melden.

Sturm "Sabine" sorgte für Einsätze für Polizei und Feuerwehr

Das Sturmtief "Sabine" verursachte in der Nacht von Sonntag auf Montag im Landkreis Peine Einsätze für die Polizei und die Feuerwehr. Fahrzeuge wurden teilweise durch weggewehte Gegenstände beschädigt. Vereinzelt knickten Äste und Bäume um. Alle Gefahrenstellen konnten jedoch schnell abgesichert und geräumt werden. Seit dem frühen Morgen ließ der Sturm offensichtlich nach. Es kam zu keinen Schulausfällen im LK Peine.

