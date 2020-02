Polizei Salzgitter

Körperverletzung Ort: 38259 Salzgitter-Bad, Vorsalzer Straße Zeit: 09.02.2020, 00:35 Uhr Hergang: Ein 24-jähriger versetzte einem 23-jährigen Bekannten in der Innenstadt von Salzgitter-Bad, ohne einen für diesen ersichtlichen Grund, einen Kopfstoß in das Gesicht und trat ihm anschließend gegen ein Bein. Das Opfer erlitt eine blutende Platzwunde im Gesicht und klagte über Schmerzen in dem Bein. Gegen den 24-jährigen Beschuldigten, welcher unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand, wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Einbruch in Zweifamilienhaus Ort: 38277 Groß Heere Zeit: 07.02.2020, 22:00 Uhr - 08.02.2020, 15:30 Uhr Hergang: Ein oder mehrere zurzeit unbekannte Täter drangen durch Aufhebeln eines Fensters in eine Wohnung in einem Zweifamilienhaus ein. In der Wohnung wurden diverse Schränke nach Diebesgut durchsucht. Der durch den Einbruch entstandene Schaden kann noch nicht abschließend beziffert werden, da die Ermittlungen noch andauern.

Verkehrsunfall Ort: 38259 Salzgitter-Ringelheim, Goslarsche Straße / Am Meierkamp Zeit: 08.02.2020, 15:25 Uhr Hergang: Ein 57-jähriger befuhr mit seinem Pkw die Goslarsche Straße in Richtung Ortsmitte Salzgitter-Ringelheim. Ein 34-jähriger, welcher mit seinem Pkw aus der Straße Am Meierkamp in die Goslarsche Straße einbiegen wollte, übersah den Pkw des 57-jährigen und stieß mit diesem im Einmündungsbereich zusammen. An beiden Pkw entstand Sachschaden in Höhe von ca. 5500 Euro. Gegen den Unfallverursacher wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

