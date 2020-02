Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Sonntag, 9. Februar 2020:

Wolfenbüttel (ots)

Kriminalitätslage

Diebstahl von PKW-Kennzeichen Sa., 08.02.2020, i.d.Z.v. 13:00 Uhr bis 22:15 Uhr 38162 Cremlingen, Im Moorbusche, Parkplatz Rewe-Markt

Bislang unbekannte Täter entwendeten am Samstag, 08.02.2020, in der Zeit von 13:00 Uhr bis 22:15 Uhr, von einem auf dem Parkplatz des Rewe-Marktes in Cremlingen, Am Moorbusche, abgestellten grauen Hyundai i10 beide amtlichen Kennzeichen aus dem Zulassungsbereich Wolfenbüttel.

Hinweise bitte an die Polizei Wolfenbüttel unter 05331 / 933-0

Sachbeschädigung an PKW Fr., 07.02.2020, 20:20 Uhr bis Sa., 08.02.2020, 06:26 Uhr 38173 Sickte, Am Kamp, Parkplatz vor dem dortigen Seniorenzentrum

An einem auf dem Parkplatz des Seniorenzentrums in Sickte, Am Kamp, abgestellten PKW VW Golf. "grau", wurde der rechte Außenspiegel beschädigt. Das Spiegelglas und das Gehäuse wurden aus der Halterung gebrochen. Der PKW wurde am Freitag, 07.02.2020, gg. 20:20 Uhr, auf dem Parkplatz abgestellt, der Schaden am Samstag, 08.02.2020, um 06:26 Uhr bemerkt.

Hinweise bitte an die Polizei Wolfenbüttel unter 05331 / 933-0

Sachbeschädigung an PKW Fr., 07.02.2020, 17:55 Uhr bis Sa., 08.02.2020, 08:00 Uhr 38315 Hornburg, Rhodener Straße, Schladen-Werla

Beide Reifen auf der Fahrerseite wurden an einem PKW Dacia Sandero, "blau", zerstochen, der in dem Zeitraum von Freitag, 07.02.2020, 17:55 Uhr, bis Samstag, 08.02.2020, 08:00 Uhr, in Hornburg auf der Rhodener Straße abgestellt war.

Hinweise bitte an die Polizei Wolfenbüttel unter 05331 / 933-0

Verkehrslage

Fahren unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln, ohne Fahrerlaubnis und ohne Pflichtversicherung Sa., 08.02.2020, 22:41 Uhr 38300 Wolfenbüttel, Breite Herzogstraße

Am Samstag, 08.02.2020, um 22:41 Uhr, fiel der Besatzung eines Funkstreifenwagens des PK Wolfenbüttel ein PKW VW Golf auf. Eine Überprüfung des amtl. Kennzeichens ergab, dass für das Fahrzeug keine Pflichtversicherung bestand. Bei der weiteren Sachverhaltsaufnahme stellte sich heraus, dass der Fahrzeugführer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war und unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.

