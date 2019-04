Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 190422.1 Pahlen/Dithm.: Konzert der Gruppe "Frei.Wild" und Demonstration verliefen ohne besondere Vorkommnisse

Pahlen (ots)

Am Donnerstag, 18.04.2019, fand in der Veranstaltungslokalität "Pahlazzo/Eiderlandhalle" in Pahlen ein Konzert der Gruppe "Frei.Wild" statt. Das Konzert war mit circa 2000 Karten bereits im Vorwege ausverkauft.

Die "JUSOS Dithmarschen" hatten als Gegenveranstaltung eine Demonstration unter dem Motto "Klare Kante gegen Rechtsruck, Nationalismus und Frei.Wild" angemeldet. Die Demonstration verlief friedlich.

Die Polizei hatte sich entsprechend auf den Einsatz vorbereitet. Es kam zu keinen Zwischenfällen.

