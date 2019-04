POL-IZ: 190418.2 Brunsbüttel: Versuchter Autodiebstahl

Polizeidirektion Itzehoe

In der Nacht zu Mittwoch ist es zu einem versuchten Diebstahl eines VW Golf 5 in Brunsbüttel gekommen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können oder die verdächtige Beobachtungen gemacht haben.

Im Zeitraum von Dienstag, 19.30 Uhr, bis Mittwoch, 09.20 Uhr, suchten Unbekannte das auf der Auffahrt befindliche verschlossene Auto in der Segelmacherstraße auf. Die Täter gelangten auf unbekannte Art und Weise in das Fahrzeug und versuchten es zu entwenden. Der Versuch misslang jedoch!

Der Sachschaden dürfte sich auf etwa 250 Euro belaufen.

Zeugen in dieser Sache sollten sich bei der Kripo in Heide unter der Telefonnummer 0481/940 oder bei der Polizei in Brunsbüttel unter der Telefonnummer 04852/60240 melden.

