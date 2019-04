POL-IZ: 190417.1 Helgoland: Feuerwehr verhindert Schlimmeres

Polizeidirektion Itzehoe

Dienstagmittag ist es zu einem Brand vor dem Seiteneingang eines Hotels auf der Insel Helgoland gekommen. Die Ermittlungen in dieser Sache hat die Heider Kripo übernommen.

Gegen 12.00 Uhr rückten Polizei und Feuerwehr zu einem Feuer vor dem Nebeneingang eines Hotels in der Straße Am Südstrand aus. Ein dort zuvor angeliefertes Paket geriet vermutlich durch das unachtsame Wegwerfen einer Zigarette in Brand. Der Freiwilligen Feuerwehr Helgoland gelang es relativ schnell, das Feuer zu löschen und somit ein Übergreifen der Flammen auf das Gebäude zu verhindern. Eine Evakuierung der Hotelgäste hatte umgehend stattgefunden-Verletzt wurde niemand. Durch die Hitze des Feuers entstand ein Schaden an der Seiteneingangstür.

Der Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro beziffert.

Aktuell gehen die Ermittler von einer fahrlässigen Brandstiftung aus, da derzeit keine Hinweise vorliegen, dass das Feuer vorsätzlich gelegt wurde. Zeugen, die zur Brandzeit etwas Verdächtiges beobachtet haben, sollten sich unter der Telefonnummer 0481/94-0 bei der Polizei in Heide melden.

