Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz-Petershausen) Körperverletzung (31.03.2020)

Konstanz-Petershausen (ots)

Zu einer Auseinandersetzung kam es am Dienstag gegen 15.45 Uhr an den Fahrradparkplätzen beim Haupteingang des Seerheincenters in der Straße "Zähringerplatz". Ein bislang unbekannter Mann ging ohne erkennbaren Grund auf einen 32-jährigen Passanten los und schlug ihn mehrfach, woraufhin sich der Angegriffene wehrte. Ein unbekannter Zeuge kam hinzu und versuchte die zwei Streitenden zu trennen. Daraufhin stieß ein 16-jähriger Begleiter des aggressiven Mannes den 32-Jährigen und den helfenden Zeugen zur Seite. Nach der kurz andauernden Auseinandersetzung entfernten sich die Tatverdächtigen in Richtung Theodor-Heuss-Schule. Durch Zeugen konnte einer der Tatverdächtigen, ein 16-jähriger Jugendlicher, identifiziert werden. Bei dem zweiten handelt es sich um einen ca. 170 cm großen, etwa 24 Jahre alten Mann mit kurzen, dunklen Haaren. Dieser trug eine schwarze Bomberjacke mit einem weißen Logo auf dem Rücken. Personen, die Hinweise zu dem Unbekannten geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Konstanz, Tel. 07531/995-0, zu melden.

