Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Wegen tief stehender Sonne zu spät reagiert - 4000 Euro Schaden nach Auffahrunfall

Tuttlingen (ots)

Zu einem Auffahrunfall und einem dabei entstandenen Sachschaden in Höhe von rund 4000 Euro an zwei beteiligten Autos ist es am Dienstagabend in der Ludwigstaler Straße gekommen. Im Bereich eines Geschäftes für Kinderbedarf nahe dem Kreisverkehr zur Rußbergstraße waren ein 47-jähriger Fahrer eines Renaults und eine 22-Jährige mit einem VW Golf gegen 17.20 Uhr auf der Ludwigstaler Straße in Richtung Stadtmitte unterwegs. Wegen einer zu dieser Zeit tief stehenden Sonne erkannte die junge Golf-Fahrerin zu spät, dass der Renault vor ihr abbremste, um nach links auf einen Parkplatz abzubiegen. Bei einem folgenden Zusammenprall der beiden Autos wurden keine Personen verletzt.

