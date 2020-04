Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Geparktes Auto gestreift und dann abgehauen - Polizei bittet um Hinweise

Tuttlingen (ots)

Am Dienstag, im Zeitraum zwischen 10 Uhr und 16 Uhr, ist ein Unbekannter in der Straße "Bei der Schmelze" zu dicht an einem dort abgestellten Hyundai i20 vorbeigefahren und hat diesen gestreift. Ohne sich um den dabei angerichteten Schaden an dem Hyundai in Höhe von über 500 Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte einfach weiter. Die Polizei Tuttlingen (07461 941-0) ermittelt nun wegen der begangenen Unfallflucht und nimmt Hinweise zu dem derzeit noch unbekannten Verursacher entgegen.

