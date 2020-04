Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 200430-1: 57-jähriger Mann fuhr Schlangenlinien - Hürth

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Ein Mann (57) ist am Mittwochabend (29. April) unter Drogeneinfluss gefahren.

Gegen 23:15 Uhr beobachteten eine Zeugin (17) und ein Zeuge (22) einen Mann in einem grauen VW, der ohne eingeschaltetes Licht in Schlangenlinien fuhr. Den Zeugen kam dieses Verkehrsverhalten seltsam vor, so dass sie den Mann ansprachen. Da er nicht reagierte, verständigten sie die Polizei. Die Beamten konnten den 57-jährigen Fahrer in seinem VW antreffen. Als er ausstieg, schwankte er und machte einen verwirrten Eindruck. Ein vor Ort durchgeführter Drogentest verlief positiv auf ein Betäubungsmittel. Während der Kontrolle stellten die Beamten außerdem fest, dass der 57-Jährige keine Fahrerlaubnis besitzt. Auf einer Polizeiwache entnahm ein Arzt dem 57-Jährigen eine Blutprobe. Den 57-Jährigen erwarten nun Strafanzeigen wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Trunkenheit im Verkehr. Kraftfahrzeuge darf er auch weiterhin nicht führen. (akl)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 02233 52-3305

Fax: 02233 52-3309

Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de



Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell