Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Schwerte - Öffentlichkeitsfahndung nach Wechselbetrug - Wer kennt die abgebildeten Personen?

Schwerte (ots)

Am 27.10.2019 kaufte ein bisher unbekanntes Pärchen gegen 16.30 Uhr an einem Kiosk am Postplatz ein. Im Zuge der Bezahlung lenkten sie die Verkäuferin immer wieder ab und erlangten so auf betrügerische Weise 45 Euro Bargeld.

Das Pärchen wurde dabei videografiert. Auf Beschluss des Amtsgerichtes Hagen veröffentlicht die Polizei nun Lichtbilder des unbekannte Mannes und der unbekannten Frau.

Wer kann Angaben zu den Personen machen? Hinweise bitte an die Polizei in Schwerte unter der Rufnummer 02304 921 3320 oder 921 0.

Hier der Link zum Fahndungsportal NRW mit den Lichtbildern der gesuchten Personen: https://polizei.nrw/fahndungen/unbekannte-tatverdaechtige/schwerte-trickbetrug

