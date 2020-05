Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 200504-1: Mitarbeiter stahl Atemschutzmasken - Hürth

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Die Polizei ermittelt gegen einen 34-jährigen Mitarbeiter einer Firma in Hürth, der im Verdacht steht, 1200 Atemschutzmasken aus dem Firmenbestand gestohlen zu haben.

Der Abteilungsleiter der Firma (54) erstattete am 01. Mai (Freitag) Strafanzeige bei der Polizei, nachdem er festgestellt hatte, dass 1200 Masken vom Typ FFP2 entwendet wurden. Darüber hinaus gab er gegenüber den Beamten an, auf ein Ebay-Inserat gestoßen zu sein, in dem Schutzmasken des gestohlenen Typs zum Verkauf angeboten wurden. Die im Inserat angegebene Abholadresse führte die Beamten schließlich nach Brühl zum 34-jährigen Verkäufer. Bei einer richterlich angeordneten Wohnungsdurchsuchung des Tatverdächtigen fanden die Beamten das Diebesgut. Der 34-Jährige räumte die Tat ein und muss sich nun in einem Strafverfahren verantworten. Die Masken wurden der Firma wieder ausgehändigt. (nh)

