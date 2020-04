Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: 96-jähriger bei Überfall verletzt

Worms (ots)

Ein 96-jähriger Wormser wurde am gestrigen Donnerstag in seinem eigenen Haus Opfer eines Überfalls. Gegen 22:30 Uhr klingelte ein bislang unbekannter Täter an der Tür des Einfamilienhauses in der Donnersbergstraße. Als der spätere Geschädigte die Tür öffnete, drängte der Täter in den Hausflur und schlug unvermittelt auf sein Opfer ein. Durch die Hilferufe des Geschädigten wurde seine im gleichen Haus wohnhafte bekannte aufmerksam und eilte zur Hilfe. Sie trat und schlug auf den Täter ein, worauf dieser ohne Beute die Flucht ergriff. Der 96-jährige wurde bei dem Überfall am Kopf verletzt und musste im Klinikum behandelt werden. Zwischenzeitlich konnte er das Krankenhaus wieder verlassen. Von dem männlichen Täter fehlt bislang jede Spur. Er wird als auffallend klein (etwa 160cm groß) und schlank beschrieben. Er trug während der Tat eine schwarze Sturmhaube mit Sehschlitzen. Die Hintergründe der Tat sind derzeit noch unklar. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Worms unter der Rufnummer 06731-8520 entgegen.

