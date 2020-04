Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Worms - Zusammenstoß zwischen Radfahrern

Worms (ots)

Am Gründonnerstag, 09.04., befährt gegen 16:45 Uhr ein 63-jähriger Radfahrer den land- und fortwirtschaftlichen Weg auf dem Himmelsdamm in Richtung Klosterstraße. Ihm kommen zwei Radler auf dem schmalen Weg entgegen. Als die drei Verkehrsteilnehmer auf gleicher Höhe sind, kollidieren die Lenker der Räder miteinander. Der 63-Jährige und eine 42-Jährige stürzen den Damm hinunter und werden dabei verletzt. Der 63-Jährige erleidet eine Schulterfraktur und muss in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizei Worms unter der Rufnummer 06241/852-0 in Verbindung zu setzen.

