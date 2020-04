Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Worms - Motorradfahrer stürzt auf der B9

Worms (ots)

Am Samstag, 11.04., befährt gegen 01:15 Uhr ein 35-jähriger Motorradfahrer die B9 in Richtung Worms. Kurz vor der Brücke Gibichstraße möchte der 35-Jährige einen PKW überholen. Als beide Fahrzeuge etwa auf gleicher Höhe sind, verliert der Mann nach Zeugenaussagen, ohne Beteiligung des PKW-Fahrers, die Kontrolle über seine Maschine und kommt zu Sturz. Er bleibt ca. 60 Meter später in einem Grünstreifen liegen. Der 35-Jährige wird schwer verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. Da Anzeichen für einen Alkoholkonsum bestehen, wurde dem Mann eine Blutprobe entnommen.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizei Worms unter der Rufnummer 06241/852-0 in Verbindung zu setzen.

