Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 200501-1: Einsätze während der Mainacht - Rhein-Erft-Kreis

Rhein-Erft-Kreis (ots)

In der Zeit von Donnerstagabend (30.April) 20:00 Uhr, bis Freitagmorgen (1.Mai) 04:00 Uhr, mussten die Beamtinnen und Beamten im Rhein-Erft-Kreis zu insgesamt 103 Einsätzen ausrücken. Im Vorjahr waren es im gleichen Zeitraum 167 Einsätze. Zehnmal wurden die Einsatzkräfte zu Ruhestörungen gerufen (43 Einsätze in 2019), einmal zu einer Sachbeschädigungen (4 in 2019) und zweimal kam es zu Einsätzen mit Randalierern (2019 waren es 9). In Pulheim auf der Venloer Straße bemerkten Zeugen um Mitternacht mehrere Jugendliche, die zwei geschmückte Birken von einem Blumengeschäft entwendeten. Die hinzugerufenen Beamten fertigten eine Strafanzeige.(cb)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 02233 52-3305

Fax: 02233 52-3309

Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de



Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell