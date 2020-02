Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Ein Einbruch und ein versuchter Einbruch in Firmenfahrzeuge

Einbeck (ots)

Einbeck -vo. OT Kreiensen und Bentierode, Billerbecker Straße und Bentieröder Ring, in der Nacht von Dienstag, 18. Februar 2020, auf Mittwoch, 19. Februar 2020. Ein unbekannter Täter hat in der Billlerbecker Straße einen dort abgestellten Transporter, einem weißen Iveco,aufgebrochen und aus dem Innern Werkzeug im Gesamtwert von ca. 2.000,- Euro entwendet. Ein weiterer versuchter Einbruch im Bentieröder Ring wurde der Polizeisation in Kreiensen angezeigt. Dort hat ein unbekannter Täter versucht, ebenfalls an einem Firmenwagen, einem weißen VW Crafter, die Hecktür aufzuhebeln. Der Täter hat diese dann entweder nicht aufbekommen oder wurde bei der Tatausführung gestört.

