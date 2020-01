Polizei Münster

POL-MS: Bargeld und Schmuck bei Einbruch entwendet - Zeugen gesucht

Münster (ots)

Am Freitagabend (17.01., 20:34 Uhr bis 22.20 Uhr) verschafften sich unbekannte Täter Zutritt zu zwei Wohnungen in Kinderhaus. Die Wohnungen liegen über einem Restaurant an der Sprackeler Straße. Die Einbrecher hebelten mehrere Türen auf und durchsuchten die Räume. Sie nahmen einen großen Bargeldbetrag und diversen Schmuck mit. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter 0251 275-0 entgegen.

