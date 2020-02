Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfallflucht

Bad Gandersheim (ots)

Dannhäuser Meile 7 (OT Dannhausen), 19.02.2020 16:00 Uhr bis 20.02.2020 13:20 Uhr.

Im oben genannten Zeitraum touchiert ein bislang unbekannter Fahrzeugführer den abgeparkten Pkw der 58-jährigen Geschädigten aus Einbeck. Anschließend entfernt sich der Fahrzeugführer unerlaubt von der Unfallstelle. Der Schaden am Pkw der Geschädigten beläuft sich auf ca. 2000 Euro. Bei dem beschädigten Pkw handelt es sich um einen orangefarbenen Chevrolet. Da die Unfallzeit nicht genau eingegrenzt werden kann und das Fahrzeug mehrfach bewegt wurde, ist auch ein Unfall auf dem Parkplatz des Rewe-Marktes in Kreiensen, Straße "Am Plan", nicht gänzlich auszuschließen. Dort stand das Fahrzeug am 20.02.2020 von 13:00 Uhr bis 13:20 Uhr. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Bad Gandersheim (Tel.: 05382/919200). (pre)

