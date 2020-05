Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 200504-3: Ungebetene Gäste zur Nachtzeit - Bergheim

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Die Bewohnerinnen eines Zweifamilienhauses (82/30) bemerkten nachts zwei Personen, die in das Haus eindrangen.

Vermutlich mit einem Nachschlüssel betrat eine bisher unbekannte Person am Freitag (01. Mai) gegen 03:00 Uhr den Hausflur eines Zweifamilienhauses im Holunderweg, während eine weitere Person in einem wartenden Auto saß. Dort hörte zunächst die 82-jährige Bewohnerin ungewöhnliche Geräusche, ging zur Haustür und legte ihre Hand auf den Türgriff. Dabei bemerkte sie, dass die Person im Hausflur den Türgriff herunterdrückte. Die Seniorin schloss ihre Tür sofort ab, so dass der Unbekannte nicht in die Wohnung gelangen konnte. Die Person verließ daraufhin das Haus.

Eine ebenso dort separat wohnende Familienangehörige (30) sah gegen 03:30 Uhr einen an der Wohnanschrift parkenden Wagen, der Siegburger Kennzeichen trug. Darin befand sich eine weitere Person. Noch vor Eintreffen der informierten Polizei flüchteten die Täter.

Die Polizei rät, nachts alle Türen gegen ein unberechtigtes Betreten verschlossen zu halten. Versucht dennoch ein Einbrecher ins Haus zu gelangen, so zögern Sie nicht und wählen sofort den Notruf 110 der Polizei. (bm)

