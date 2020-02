Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Unfallflucht - Zeugen gesucht

Bergisch Gladbach (ots)

Die Polizei sucht nach einem flüchtigen PKW-Fahrer, der am Samstag (22.02.) zwischen 18:40 Uhr und 18:45 Uhr auf der Wipperführter Straße einen Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden verursachte und sich unerlaubt vom Unfallort entfernte.

Der Unbekannte war auf der Wipperführter Straße in Richtung Moitzfeld unterwegs und geriet beim Vorbeifahren an einen geparkten Ford Focus. Der Ford befand sich am rechten Fahrbahnrand in Fahrtrichtung Moitzfeld auf einem gekennzeichnetem Parkplatz. Die Eigentümerin des Wagens war gerade auf dem Weg zu ihrem Auto, als sie etwa 300-400 Meter entfernt etwas krachen hörte. An ihrem Wagen angekommen, stellte sie erhebliche Schäden fest: Der Außenspiegel war abgetrennt, die Vorderreifen beschädigt und die gesamte Fahrerseite mit Kratzspuren versehen. Der Sachschaden wird auf einen Betrag im mittleren vierstelligen Bereich geschätzt.

Hinweise bitte an die Polizei RheinBerg unter der Rufnummer 02202 205-0. (ma).

