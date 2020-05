Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 200505-4: Wechseltrickbetrüger am Erdbeerstand - Bedburg

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Zwei mit Mund-Nase-Masken bekleidete Männer täuschten ein Geschäft vor und flohen mit Bargeld.

Am Montag (04. Mai) traten zwei Unbekannte gegen 15:15 Uhr an einen Verkaufsstand für Erdbeeren in der Wiesenstraße heran und wollten dort die roten Früchte kaufen. Dazu händigten Sie einen 200-Euro-Schein aus. Die Verkäuferin, eine 23-jährige Grevenbroicherin, hielt das Wechselgeld bereits in den Händen, als die Männer vom Kauf zurücktreten wollten. Dabei nahmen sie neben dem 200er auch zwei 50-Euro-Scheine an sich und flüchteten zu Fuß in Richtung Shell-Tankstelle.

Beide Täter sind etwa 40 Jahre alt, 175 und 185 Zentimeter groß und von schlanker Statur. Sie hatten dunkle Haare und einen dunklen Hautteint. Beide Männer sprachen schlechtes Deutsch mit Akzent. Sie trugen Arbeitskleidung (Blaumann) und Handschuhe. Zudem waren ihre Gesichter mit Mund-Nase-Masken bedeckt.

Die beiden Täter fielen bereits vor der Tat auf, da sie gemeinsam scheinbar ziellos im Bereich des Aldi-Parkplatzes und der angrenzenden Bäckerei hin und her gingen.

Die Polizei hofft daher auf die Mithilfe aus der Bevölkerung und fragt: Wer hat die beiden auffällig gekleideten Männer auch bemerkt und kann Angaben zu ihnen machen? Zeugen melden sich bitte beim Kriminalkommissariat 21 in Bergheim unter der Telefonnummer 02233 52-0.

Präventionstipps: Lassen Sie sich nicht von Geldwechslern täuschen und behalten Sie bitte den Überblick über die ausgehändigten und noch einzubehaltenden Geldscheine. Sollten auch Sie den Verdacht eines Betruges haben, so wählen auch Sie umgehend den Notruf 110 der Polizei. (bm)

