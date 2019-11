Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Stadt Kassel - Raubdelikt in der Holländischen Straße

Kassel (ots)

Am Montag, 18.11.2019, um 1.25 Uhr, wurde ein 33jährige Mann aus Kassel von zwei Tätern beraubt. Dieser befand sich zur Tatzeit in der Unterführung am Holländischen Platz, als zwei männlichen Personen sich näherten und seinen Rucksack verlangten. Da einer der beiden mit einem Messer drohte, händigte der Geschädigte diesen auch aus. Täter 1 (mit Messer): bekleidet mit schwarzem Hoodie der Marke Adidas, schwarze Hose und Sneakers. Trug eine schwarze Jacke darüber und die Kapuze war aufgesetzt. Afroamerikanisches Äußeres, ca. 1,70 bis 1,75 m groß, unter 25 Jahre alt. Täter 2: War muskulöser als der Täter 1 und die Hautfarbe etwas dunkler. 25 bis 30 Jahre alt, bekleidet mit einer schwarzen Jacke aus Leder oder Kunststoff. Größer als der erste Täter mit kurzen, schwarzen, gekräuselten Haaren. Raubgut war neben dem Rucksack ein Smartphone und eine Kameraausrüstung im Wert von 3.000,- EUR. Die Täter flohen dann über den Ausgang zur Universität in Richtung Untere Königsstraße.

Hinweise werden erbeten an das Polizeipräsidium Nordhessen unter 0561/9100.

Westphal, Polizeihauptkommissar

