Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 200506-4: Patient griff Rettungswagen-Besatzung an - Bergheim

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Ein alkoholisierter 28-jähriger Mann griff im Rettungswagen einen Rettungssanitäter an. Statt ins Krankenhaus zu fahren, hielten die beiden Sanitäter zunächst an der nahegelegenen Polizeiwache an und baten um Hilfe.

Am Montag (04. Mai) erhielt die Besatzung (23/30) eines Rettungswagens (RTW) gegen 23:00 Uhr einen Einsatz mit einer hilflosen Person (28) in der Frenser Straße/Zum Mühlenfeld. Dort trafen sie auf den zunächst friedlichen 28-Jährigen, nahmen ihn auf und fuhren in Richtung eines Krankenhauses. Plötzlich und unvermittelt löste der Patient in Höhe der Kölner Straße den Sicherheitsgurt und schlug dem 23-Jährigen ins Gesicht. Dabei erlitt er leichte Verletzungen und seine Brille wurde beschädigt. Da sich der RTW nur wenige hundert Meter von der Polizeiwache entfernt befand, steuerte der Fahrer (30) den Rettungswagen zunächst dorthin und bat die Polizisten um Hilfe. Diese wurde umgehend gewährt: Die Beamten nahmen den Mann vorläufig fest. Ein Arzt bestätigte später seine Gewahrsamsfähigkeit. Der verletzte Sanitäter stellte Strafantrag.

In seiner am Folgetag durchgeführten Vernehmung bestritt der Mann, der sich illegal in der Bundesrepublik aufhält, die ihm gemachten Vorwürfe.

Er erhielt eine Ausweisungsverfügung des Ausländeramtes und muss sich in einem Strafverfahren wegen Körperverletzung verantworten. (bm)

