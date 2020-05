Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 200508-1: Mindestabstand nicht eingehalten - Hürth

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Ein Liefer-/Kastenwagen bog parallel mit einem Radfahrer (41) nach rechts in eine Straße ab und touchierte dabei den Radfahrer. Der Lieferwagenfahrer flüchtete. Die Polizei sucht den Fahrer.

Am Donnerstag (07. Mai) fuhren ein Lieferwagen- und ein Radfahrer um 16:20 Uhr auf dem Bertramsjagdweg in Richtung Villenrandstraße und bogen an der Ecke Villenstraße bei Grünlicht parallel nach rechts ab. Dabei hielt der Lieferwagenfahrer nicht genügend Abstand zum Radfahrer und der Wagen touchierte den Radfahrer. Dieser kam dadurch zu Fall und zog sich leichte Verletzungen zu. Der Lieferwagenfahrer hielt nicht an und fuhr weiter in Richtung Kloster Burbach.

Die Polizei sucht zur Rekonstruktion des Unfallgeschehens den etwa 30 bis 35 Jahre alten Fahrer des Lieferwagens. Er hatte nach Angaben des Radfahrers kurze dunkelblonde Haare. Er wird gebeten, sich unter Telefonnummer 02233 52-0 mit dem Verkehrskommissariat in Hürth in Verbindung zu setzen. (bm)

