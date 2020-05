Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 200508-2: Unbekannter überfiel Supermarkt - Elsdorf

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Ein unbekannter Mann hat am Donnerstag (07. Mai) einen Supermarkt in der Ohndorfer Straße überfallen und Bargeld geraubt.

Der Tatverdächtige betrat das Geschäft gegen 19:45 Uhr und verhielt sich zunächst unauffällig. So gab er Pfand zurück und stellte sich an der Kasse an, um einen Artikel zu bezahlen. Als die Kassiererin (32) ihre Kasse öffnete, griff der Unbekannte nach Geldscheinen, woraufhin die 32-Jährige die Kasse zuschlug. Der Mann bedrohte die Frau mit einer Flasche und forderte sie auf, die Kasse wieder zu öffnen. Dem kam die Kassiererin nach. Der Unbekannte entnahm einige Scheine und flüchtete in unbekannte Richtung mit einem Fahrrad, das er einer 41-jährigen Frau vor dem Geschäft stahl.

Es gibt eine sehr gute Beschreibung des Mannes: Laut Zeugenangaben war der Räuber etwa 25 Jahre alt, größer als 1,80 Meter und von normaler Statur. Er hatte kurze dunkelbraune und gelockte Haare sowie runde dunkle Augen. Er trug eine schwarze Mund-Nasen-Maske und ein langes weißes Gewand mit Knöpfen und Kapuze. Darunter war er mit einer langen Jeans bekleidet. Das Kriminalkommissariat 13 hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die weitere Angaben zum Tatverdächtigen machen können, werden gebeten, sich telefonisch unter der Rufnummer 02233 52-0 zu melden. (nh)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 02233 52-3305

Fax: 02233 52-3309

Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de



Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell