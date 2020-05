Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Spaichingen) Verkehrsunfall mit schwer verletztem Kind (08.05.2020)

Spaichingen (ots)

Eine schwere Beinverletzung erlitt ein fünf Jahre altes Mädchen am heutigen Freitagnachmittag gegen 16.00 Uhr bei einem Verkehrsunfall, der sich in der Willy-Brand-Straße in einem sich am westlichen Stadtrand befindlichen Neubaugebiet ereignete. Das Mädchen spielte zusammen mit einem anderen Kind im noch nicht befestigten Bereich am Straßenrand. Der 60 Jahre alte Lenker eines Handwerker-Transportfahrzeugs übersah nach bisherigen Erkenntnissen die im Bereich der Fahrbahn sitzenden Kinder und erfasste das geschädigte Mädchen am Bein.

Er wurde durch Zuruf von Zeugen auf die Unfallsituation aufmerksam und stoppte sein Fahrzeug sofort. Das verletzte Kind wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Unfallklinik geflogen.

Die Ermittlungen wurden durch den Verkehrsdienst Zimmern ob Rottweil übernommen und dauern aktuell noch an.

Rückfragen bitte an:

Herbert Storz

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1015

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell