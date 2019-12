Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1771) Brand in Ansbacher Wohnhaus - Mutmaßlichen Brandstifter ermittelt

Ansbach (ots)

Wie am 18.08.2019 mit Meldungen 1153 und 1161 berichtet, brach am 17.08.2019 ein Brand in einem Wohnhaus im Ansbacher Stadtgebiet aus. Nun konnte ein Tatverdächtiger ermittelt werden.

Gegen 21:00 Uhr wurde der Rettungsleitstelle ein Brand im zweiten Obergeschoß eines Mehrfamilienhauses in der Turnitzstraße gemeldet. Da der Brand mit starker Rauchentwicklung verbunden war, mussten die Bewohner zunächst in ihren Wohnungen bleiben. Erst nach Eindämmung des Brandes durch die Feuerwehr, konnten alle Bewohner unverletzt evakuiert werden.

Vier Wohnungen waren nach dem Brandgeschehen nicht mehr bewohnbar. Der entstandene Sachschaden wurde auf mindestens 60.000 Euro geschätzt. Die ersten Ermittlungen des Kriminaldauerdienstes Mittelfranken ergaben Hinweise, welche auf vorsätzliche Brandstiftung schließen ließen.

Das zuständige Fachkommissariat der Ansbacher Kriminalpolizei konnte nun den mutmaßlichen Brandstifter ermitteln. Es handelt sich hierbei um einen 39-jährigen Mann aus Ansbach. Der Tatverdächtige räumte in einer kriminalpolizeilichen Vernehmung die Legung des Brandes ein. Die weiteren Hintergründe sind noch Gegenstand der Ermittlungen.

Der 39-Jährige muss sich nun wegen des Verdachts der schweren Brandstiftung verantworten.

