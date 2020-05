Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Zimmern ob Rottweil) Geschädigte einer Straßenverkehrsgefährdung gesucht

Zimmern ob Rottweil (ots)

Die Geschädigte einer Straßenverkehrsgefährdung durch gefährliches Überholen sucht die Polizei in Rottweil. Am Samstagabend befuhr ein 29-jähriger Pkw-Lenker gegen 20:30 Uhr die Flözlinger Straße in Richtung Ortsmitte, als sich ein BMW in der dortigen geschwindigkeitsreduzierten Zone 30 mit überhöhter Geschwindigkeit von hinten näherte und dem 29-Jährigen dicht auffuhr. Im Anschluss setzte der BMW-Fahrer zum Überholmanöver an, ohne auf einen entgegenkommenden weißen VW Polo zu achten. Vermutlich nur durch die schnelle Reaktion des 29-Jährigen, der sein Fahrzeug stark abbremste und nach rechts in Richtung Bordstein lenkte und das Bremsmanöver des entgegenkommenden VW konnte ein Frontalzusammenstoß verhindert werden. Im Rahmen der Ermittlungen konnte ein 21-Jähriger Tatverdächtiger als vermutlicher Fahrzeugführer des BMW ermittelt werden. Er muss sich wegen Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten. Zeugen des Vorfalls, insbesondere die Lenkerin des weißen VW Polo, welche als weibliche Person im Alter von ca. 35 Jahren mit längeren braunen Haaren beschrieben wurde, werden gebeten sich beim Polizeirevier Rottweil, Tel. 0741 477-0, zu melden.

Rückfragen bitte an:

Herkommer, PHK

Polizeipräsidium Konstanz

Führungs- u. Lagezentrum

Telefon: 07531 995-3355

E-Mail: konstanz.pp.fest.flz@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

