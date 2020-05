Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Villingen-Schwenningen) Gefährliche Körperverletzung

Villingen-Schwenningen (ots)

Zu einer handfesten Auseinandersetzung unter Jugendlichen kam es am Samstagabend in der Straße "In der Muslen" in Schwenningen. Ein 17-Jähriger saß gegen 20:50 Uhr zusammen mit drei weiteren Freunden auf einer Sitzmöglichkeit vor dem City Rondell, als fünf Personen auf sie zukamen. Scheinbar grundlos rempelte ein 16-Jähriger den Geschädigten an und packte ihn an der Oberbekleidung, woraufhin sich der 17-Jährige mit einer "Kopfnuss" zur Wehr setzte. Daraufhin schlug ein weiterer 15-jähriger Beschuldigter aus der Gruppierung dem Geschädigten mit der Faust ins Gesicht, während der andere Schläger ihn wiederum am Hals packte und ebenfalls Schläge ins Gesicht versetzte. Beim Eintreffen der alarmierten Polizei flüchtete die fünfköpfige Gruppierung um die Beschuldigten in unterschiedliche Richtungen. Durch die Polizei in Schwenningen konnten die vermeintlichen Schläger jedoch schnell ermittelt werden. Sie müssen sich jetzt wegen gefährlicher Körperverletzung verantworten. Der 17-jährige Geschädigte wurde glücklicherweise nur leicht verletzt.

