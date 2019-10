Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - Jugendlicher bei Körperverletzung verletzt

Meppen (ots)

In der Nacht zu Sonntag ist es in der Bahnhofstraße zu einer Körperverletzung gekommen. Ein 17-jähriger Jugendlicher wurde dabei leicht verletzt. Der junge Mann war zu Fuß in der Bahnhofstraße unterwegs, als er in Höhe einer dortigen Diskothek unvermittelt von zwei ihm unbekannten Personen mit der Faust in das Gesicht geschlagen wurde. Dabei erlitt er leichte Verletzungen. Die Täter konnten unerkannt flüchten.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Meppen unter der Rufnummer (05931)9490 in Verbindung zu setzen.

