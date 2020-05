Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Sulz am Neckar /RW) Polizei sucht nach Unfallflucht beschädigten Mercedes ohne Stoßstange 9.5.20

Sulz (ots)

Eine abgerissene weiße Stoßstange eines Mercedes und eine beschädigte Leitplanke zeugten am Samstagmorgen von einem Unfall auf der Kreisstraße der Bergfelder Klinge. Der Unfallverursacher und mutmaßlich auch der Besitzer der Stoßstange sind allerdings unbekannt. Die Polizei ermittelt daher wegen Unfallflucht. Vermutlich fuhr der Unfallverursacher am letzten Wochenende von Bergfelden die kurvenreiche Strecke hinunter nach Sulz und geriet dann vermutlich wegen zu hoher Geschwindigkeit in der letzten Kurve in Schleudern. Den deutlich sichtbaren Spuren zufolge schleuderte der Mercedes quer zur Fahrbahn in die Leitblanke und beschädigte dort mehrere Elemente. Die Karosserie des gesuchten weißen Mercedes dürfte hierdurch stark beschädigt worden sein. Aufgrund der starken Verschmutzung der Straße musste auch die Feuerwehr Holzhausen mit vier Helfern und zwei Fahrzeugen anrücken. Hinweise zum Verursacher nimmt die Polizei Oberndorf unter 07423 8101-0 entgegen.

