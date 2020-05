Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Sulz/Neckar/RW) Betrunkener Rollerfahrer wehrt sich 10.5.20, 23 Uhr

Sulz (ots)

Deutlich betrunken war am späten Sonntagabend ein Rollerfahrer in der Breslauer Straße unterwegs. Anwohner hatten den Mann bemerkt, der offenbar beim Durchfahren zwischen zwei Fahrzeugen erhebliche Probleme hatte. Beamte des Polizeireviers Oberndorf sahen den 46-Jährigen kurze Zeit später in der Neckarstraße und kontrollierten diesen. Der Alkoholisierte verhielt sich gegenüber den Beamten sehr widerspenstig und streitsüchtig. Auch setzte er sich bei der Blutprobe auf dem Polizeirevier gegenüber dem hinzugezogenen Arzt und den Polizeibeamten zur Wehr. Ihn erwartet nun neben der Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr auch eine Anzeige wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte.

