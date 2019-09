Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Einbruch in ein VW Transporter

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - (OH) Im Zeitraum zwischen dem 26.09.2019, 17:00 Uhr, und dem 27.09.2019, 05:05 Uhr, kam es in der Osterstraße in Hildesheim, Höhe der Hausnummer 30, zu einem Einbruchsdiebstahl in einen VW Transporter. Dabei wurde eine Seitenscheibe eingeschlagen und aus dem Fahrzeuginneren ein Handscanner entwendet; der Gesamtschaden wird auf ca. 500 Euro geschätzt. Zeugen, denen im Zusammenhang mit der Tat eventuell verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Nr. 05121/939-115 bei der Polizei Hildesheim zu melden.

