Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht in Gronau

Hildesheim (ots)

Gronau - (den) Am 28.09.2019 gegen 12:00 Uhr parkte der geschädigte Fahrzeughalter seinen silbernen BMW 1er in der Dötzumer Straße in Gronau ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand. Als er am 29.09.2019 gegen 10:00 Uhr zu seinem PKW zurückkehrte, stellte er fest, dass sein PKW am linken Außenspiegel beschädigt wurde. Weiterhin stellte er einen Lackkratzer im Bereich der Fahrertür/des linken vorderen Kotflügels fest. Zeugen dieses Vorfalles, oder im besten Falle der Verursacher selbst, werden gebeten sich mit der Polizei in Elze unter der Telefonnummer 05068-93030 in Verbindung zu setzen.

