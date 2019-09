POL-HI: Einbruch in ein Einfamilienhaus in Sorsum

Polizeiinspektion Hildesheim

HILDESHEIM - (OH) Am Samstag, 28.09.2019, kam es im Zeitraum von 07:30 Uhr bis 22:15 Uhr, zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Straße "Im Sackkamp" in Hildesheim-Sorsum. Dabei verschafften sich die Täter durch gewaltsames Öffnen eines Fensters Zugang in das Haus und entwendeten Bargeld. Eine Anwohnerin hat dabei gegen ca. 20:00 Uhr zwei Männer bemerkt, welche im Zusammenhang mit dem Einbruch stehen könnten. Die beiden Männer werden wie folgt beschrieben: Beide sind zwischen 170 und 185cm groß und waren jeweils mit einer dunklen Jacke bekleidet; bei einem der Männer war diese geöffnet und unter der Jacke ein graues T-Shirt erkennbar. Die beiden Personen hatten eine tiefe Stimme und sprachen in einer ausländischen Sprache miteinander. Zeugen, denen eventuell die beiden Männer oder Fahrzeuge aufgefallen sind oder die sonstige Hinweise zu dem Einbruch geben können, werden gebeten, sich unter der Nr. 05121/939-115 bei der Polizei Hildesheim zu melden.

