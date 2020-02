Feuerwehr Bochum

FW-BO: Sturmtief "Sabine": Führungsstab der Feuerwehr Bochum hat Arbeit aufgenommen

Bild-Infos

Download

Bochum (ots)

Der Führungsstab der Feuerwehr Bochum hat am 9. Februar um 16 Uhr wegen der zu erwartenden Unwetter durch Sturmtief "Sabine" seine Arbeit aufgenommen. Insgesamt sind 185 Kräfte der Berufs- und Freiwilligen Feuerwehr mit 48 Fahrzeugen in ganz Bochum für die Dauer des Sturms in zwei Schichten im Einsatz. Bisher liefen 25 kleinere Einsätze wegen abgeknickter Äste oder Bäume. Personen sind nicht zu Schaden gekommen.

Rückfragen bitte an:

Rückfragen bitte an:



Feuerwehr Bochum

Pressestelle

E-Mail: feuerwehr-pressestelle@bochum.de

Telefon: 0234/9254-978

Verfasser: Nicolas Ennenbach

http://notfallinfo-bochum.de

Original-Content von: Feuerwehr Bochum, übermittelt durch news aktuell