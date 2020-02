Feuerwehr Bochum

FW-BO: Verkehrsunfall zwischen PKW und Straßenbahn

Gegen 11:49 Uhr kam es an der Essener Straße, Ecke Stephanstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einer Straßenbahn und einem PKW. Der Fahrer des PKW wurde bei dem Unfall in seinem Fahrzeug eingeschlossen. Nach dem Eintreffen der ersten Feuerwehrkräfte konnte er eigenständig das Unfallfahrzeug verlassen. Außer dem Fahrer befanden sich keine weiteren Personen in dem PKW. Die 14 Fahrgäste der Straßenbahn konnten diese ebenfalls eigenständig verlassen. Der PKW Fahrer und ein Fahrgast aus der Bahn wurden zur weiteren Versorgung in umliegende Krankenhäuser transportiert. Insgesamt waren 30 Einsatzkräfte der Feuerwehr und des Rettungsdienstes im Einsatz.

