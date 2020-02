Feuerwehr Bochum

FW-BO: Garagenbrand in Bochum Leithe

Bochum (ots)

In der Nacht zum Dienstag wurde die Leitstelle der Feuerwehr Bochum um 02.50 Uhr von mehreren Anrufern über ein Feuer in der Bertramstraße in Bochum Leithe informiert. Als die dorthin alarmierte Feuerwache Wattenscheid eintraf brannte eine Garage in voller Ausdehnung. Ein Trupp unter Atemschutz konnte das Feuer schnell unter Kontrolle bringen. Nachdem das Feuer gelöscht war kontrollierte ein Trupp die Garage noch einmal mit einer Wärmebildkamera. Um 05.25 Uhr wurde die Feuerwache Wattenscheid wiederum zur Bertramstraße alarmiert. Nach Eintreffen der Einsatzkräfte stellten diese fest, dass es im Dachbereich einer Nachbargarage brannte. Um an den Brandherd heranzukommen wurden ca fünf Quadratmeter Dachpappe aufgenommen, danach löschte ein Trupp mit einem C-Rohr den Brand

Insgesamt waren 20 Einsatzkräfte vor Ort.

