POL-EN: Sprockhövel- Aufbruch eines Geldautomaten

Sprockhövel (ots)

Am Mittwochmorgen, gegen 03:00 Uhr, wurde die Polizei durch ein Wachunternehmen auf verdächtige Personen in einer Bankfiliale in der Mittelstraße aufmerksam gemacht. Die Täter versuchten einen im Vorraum stehenden Geldautomaten aufzuhebeln. Bei ihrer Tatausführung wurden sie gestört und sie flüchteten in unbekannte Richtung. Laut Wachdienst soll es sich um drei Täter gehandelt haben. Bei Eintreffen der Polizei waren diese bereits nicht mehr vor Ort, auch eine Fahndung im Nahbereich verlief negativ. Beute erlangten die Täter nicht.

