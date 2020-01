Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Reifendiebstahl

53879 Euskirchen (ots)

Bislang Unbekannte demontierten an zwei Fahrzeugen auf einem Lagerplatz in der Oderstraße die Räder und setzten die Fahrzeuge auf untergelegte Steine ab. Die Diebe verursachten einen Gesamtschaden in Höhe eines mittleren vierstelligen Euro-Bereichs.

