Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: In Supermarkt eingebrochen

53919 Weilerswist (ots)

Offenbar über das Dach eines Supermarktes an der Bonner Straße drangen in der Nacht zu Freitag Diebe in den Innenraum des Ladenlokals ein. Aus einem Schrank entwendeten die Einbrecher zirka 200 Stangen Zigaretten. Unerkannt konnten sie entkommen. Der Beuteschaden liegt im unteren fünfstelligen Euro-Bereich.

