Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Bei Einfahrt in den fließenden Verkehr Auto übersehen

53879 Euskirchen (ots)

Samstagnachmittag (15.04 Uhr) wollte ein 27-Jähriger aus Rheinbach mit seinem Fahrzeug von einer Grundstücksausfahrt am Keltenring in den fließenden Verkehr einfahren. Dabei übersah er einen auf dem Keltenring in Richtung Kölner Straße fahrenden Pkw einer 56-Jährigen aus Swisttal. Durch den Aufprall verletzte sich eine Mitfahrerin im Fahrzeug des Rheinbachers. Die 32-Jährige aus Euskirchen wurde durch einen Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

