Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Sachbeschädigung durch Graffiti

Diez, Parkhaus Im Werkes (ots)

- Diez - In der Zeit von Freitag, den 17.01.2020 bis Samstag, 18.01.2020 wurden in der Parkebene 5 im Parkhaus "Im Werkes" mehrere Betonsäulen und Wände mittels Filzschreiber beschmiert. Zeugen, die Hinweise auf den oder die Täter geben können werden gebeten sich bei der Polizei in Diez zu melden. 06432/601-0

